Ngày 28-6, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (Bộ Công an) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



300 quân Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ tăng cường cho Bình Dương để chống dịch. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bình Dương), cho biết 300 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động được tăng cường sẽ được bố trí cho công an chín huyện, thị, thành phố.

Khi tiếp nhận lực lượng chi viện tăng cường, công an các địa phương sẽ tổ chức bố trí lực lượng phù hợp.

Nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, phòng ngừa đấu tranh tội phạm.







Lực lượng đoàn viên Công an tỉnh tham gia nhiệm vụ chống dịch tại các địa phương. Ảnh: CACC

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống bất ngờ cũng như những nhiệm vụ phát sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày Đoàn thành niên Công an tỉnh Bình Dương cũng cử 30 đoàn viên hỗ trợ tham gia truy vết phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.

Toàn bộ số đoàn viên này được triệu tập từ các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh. Trước khi cử xuống các địa phương, số đoàn viên này đã được tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn của công tác truy vết.