Bộ Công an có CLB bóng đá chuyên nghiệp

Ngày 18-9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định về tổ chức của Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân (CAND), thuộc đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp.



Theo đó, Thiếu tướng Lê Vân, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch; Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Báo cáo cho thấy trong những năm vừa qua, Đội bóng CAND từng bước được củng cố về lực lượng cầu thủ, huấn luyện viên. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đội bóng đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành công bước đầu như: huy chương Đồng tại Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2020, bốn cầu thủ của Đội bóng CAND được triệu tập vào Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U19 Châu Á. Hiện tại, Đội bóng CAND đang tạm dẫn đầu bảng B Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2020...

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm, mong muốn xây dựng và phát triển bóng đá CAND trở lại truyền thống là một câu lạc bộ bóng đá mạnh, chuyên nghiệp, với nhiều dấu ấn tốt đẹp; góp phần giáo dục tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ và người hâm mộ.

Thứ trưởng đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND, Câu lạc bộ Bóng đá CAND và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự; đề xuất quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ và đề xuất quy định nhằm cụ thể hóa cơ chế đặc thù trong hoạt động, tổ chức, đảm bảo tài chính, hậu cần đáp ứng nhu cầu cần thiết của Câu lạc bộ.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Câu lạc bộ Bóng đá CAND nhanh chóng xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc tuyển chọn, quản lý, huấn luyện và đào tạo các tuyến cầu thủ; nhanh chóng xây dựng cơ sở vật chất, sân bãi, các điều kiện trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, huấn luyện và tập luyện, thi đấu; tham gia thị trường chuyển nhượng cầu thủ để phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp…