Bộ Công an: Đã xử lý gần 80 triệu phiếu dữ liệu dân cư

Ngày 4-2, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ trì cuộc họp đánh giá về tình hình, kết quả triển khai dự án.



Bộ Công an họp đánh giá về tình hình, kết quả triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư; tổ chức xử lý dữ liệu và thực hiện quét được gần 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, TP trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi dữ liệu).

Các nội dung công việc quan trọng khác cũng đang được gấp rút thực hiện như xây dựng dự thảo phương án nhập liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng hệ thống phần mềm, quy trình kết nối giữa hệ thống căn cước công dân với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, bố trí nhân lực tại công an các cấp nhất là việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để phục vụ công tác triển khai dự án tại cơ sở…

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đây là dự án trọng điểm, không những có vai trò quan trọng trong công tác quản lý dân cư, công tác công an đảm bảo an ninh trật tự mà còn giúp tiết kiệm ngân sách rất lớn cho Nhà nước trong công tác điều tra dân số. Hiện tại, những khó khăn về vốn, kinh phí thực hiện đã được tháo gỡ, cần phải tập trung thực hiện triển khai đảm bảo tiến độ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không được để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo triển khai dự án cần nghiên cứu các vấn đề một cách tổng thể, toàn diện, thống nhất để không xảy ra tình trạng chắp vá. Lưu ý đến vấn đề làm chủ dữ liệu, chia sẻ tài nguyên với các bộ, ngành khác nhưng vẫn đảm bảo an toàn, bí mật; định hướng tầm nhìn xa trong tương lai như ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo…

Bộ trưởng đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phấn đấu thời gian cuối năm sẽ có kết quả báo cáo Chính phủ.