Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối nay, 3-3, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về kết quả điều tra vụ án liên quan đến Công ty Việt Á.



Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã uỷ thác cho cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để điều tra, xử lý theo quy định.



Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an

“Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT của 62/63 tỉnh, thành đã tiến hành thu thập tài liệu liên quan đến Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tại các địa phương để tập hợp, củng cố, xác minh, làm rõ đầy đủ các hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ án” - ông Xô cho hay.



Về thu hồi tài sản của các đối tượng, đại diện Bộ Công an cho hay hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên, thu hồi tài sản của các bị can, đối tượng có liên quan với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho hay, thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ban, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, thông tin quảng cáo, tổ chức sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm kit test của Công ty Việt Á.