Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967, quê tại huyện Bình Lục, Hà Nam), từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Công an huyện Bình Lục, Hà Nam; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê quán huyện Điện Bàn, Quảng Nam). Ông từng kinh qua các vị trí: Trưởng Công an huyện Cư Jut, Đắk Nông; Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông; Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. Tháng 1-2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.