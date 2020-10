Bộ Công an điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ngày 23-10, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Trung tá Mai Thế Quang, Cục An ninh Đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.



Trung tá Mai Thế Quang vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc Trung tá Mai Thế Quang được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp thêm sức mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu chiến lược của tỉnh trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Xuân Ký tin tưởng, trong vai trò nhiệm vụ mới, Trung tá Mai Thế Quang sẽ phát huy được những lợi thế của mình, tham mưu ngày càng hiệu quả cho tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự...

. Trước đó, ngày 22-10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Mừng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Trung tá Nguyễn Trường Lâm, Trưởng phòng Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu, Văn phòng Bộ Công an cũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.