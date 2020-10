Bộ Công an giải thích về việc có 9 thứ trưởng

Thủ tướng dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13-10. Dự Đại hội có 350 đại biểu, trong đó 26 đại biểu đương nhiên, 324 đại biểu bầu tại đại hội các tổ chức đảng trực thuộc. Đặc biệt, Bộ Chính trị phân công Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội. Chủ đề của Đại hội và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật, an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.