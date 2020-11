Ngày 26-11, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc trọng thể Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 (AMMTC 14) theo hình thức trực tuyến.



Tại điểm cầu trực tuyến có các Bộ trưởng phụ trách phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia các nước ASEAN (lãnh đạo AMMTC), Tổng Thư ký ASEAN, Chủ tịch Hội nghị những người đứng đầu ASEAN về lãnh sự và xuất nhập cảnh (DGICM).



Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Bộ Công an

Cần giải pháp trong tình hình mới

Tới dự và phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về những khó khăn và thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh đó, với trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã đồng hành cùng các nước ASEAN, chủ động thích ứng, thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển, vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Bên cạnh công tác chống dịch COVID-19, cộng đồng đang phải đối mặt với một “kẻ thù nguy hiểm” khác, đó là là tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới và tinh vi.

Theo Thủ tướng, dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, từ đó góp phần làm phát sinh các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng. Thực tế này đòi hỏi các nước ASEAN, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật cần phải tìm ra các giải pháp, phương hướng phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Thủ tướng đánh giá cao chủ đề Hội nghị AMMTC 14: “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia” do Bộ Công an Việt Nam đề xuất.

Điều này thể hiện cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đóng góp vào duy trì môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Cũng theo Thủ tướng, năm 2020 sắp khép lại, tuy nhiên dịch bệnh và những mối đe dọa về an ninh còn tiếp diễn phức tạp.

Để xây dựng một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục gắn kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025, chú trọng xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh vững mạnh, qua đó khẳng định vai trò của cơ chế Hội nghị AMMTC trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực...



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị AMMTC 14. Ảnh: Bộ Công an

Cơ chế hợp tác nòng cốt về phòng, chống tội phạm

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết Hội nghị AMMTC là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt thuộc Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN để Bộ trưởng các nước thành viên ASEAN cùng nhau trao đổi, đưa ra chính sách và kế hoạch hành động giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Được tổ chức ngay sau chuỗi các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, AMMTC 14 sẽ là dịp để Bộ trưởng các nước ASEAN phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia khẳng định cam kết và quyết tâm trong việc triển khai các văn kiện vừa được lãnh đạo cấp cao thông qua.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay tại AMMTC 14, Bộ Công an sẽ đề xuất ba sáng kiến quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thứ nhất, chủ đề hội nghị AMMTC 14 là “ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”. Theo Bộ Công an, đây là sự kế thừa và bám sát chủ đề chung của năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020, cũng là lần đầu tiên một nước thành viên ASEAN đề xuất chủ đề cho hội nghị AMMTC.

Thứ hai, thiết lập kênh liên lạc trực tiếp cấp Bộ trưởng trong cơ chế AMMTC, hướng tới mục đích tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước ASEAN và cả khu vực.

Thứ ba, đưa nội dung phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thời kỳ COVID-19 vào Tuyên bố chung hội nghị AMMTC 14. Điều này nhằm nhấn mạnh tác động tiêu cực của đại dịch đối với sự gia tăng tội phạm xuyên quốc gia và khẳng định nỗ lực của các quốc gia trong thực hiện mục tiêu vừa khống chế dịch bệnh, vừa hợp tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực.

Thông qua Tuyên bố chung AMMTC 14 Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra phiên họp toàn thể Hội nghị AMMTC 14 dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Dự kiến, Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ thông qua Tuyên bố chung AMMTC 14, trong đó nhấn mạnh đến những tác động tiêu cực của dịch bệnh và thiên tai đối với các xu hướng tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hiện nay; đồng thời thống nhất các biện pháp, giải pháp nhằm xử lý hiệu quả các mối đe dọa an ninh ở từng nước thành viên và khu vực; qua đó, góp phần duy trì môi trường hoà bình, an ninh, ổn định để các nước thành viên sớm phục hồi sau đại dịch… Trước đó, tại phiên họp trù bị vào chiều 25-11, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong tổ chức AMMTC 14 theo hình thức trực tuyến.