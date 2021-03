Năm 2020: Hơn 96% người dân hài lòng Hồi tháng 10-2020, Bộ Công an công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân năm 2020. Kết quả cho thấy 96,45% người dân được hỏi cảm thấy hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. Tỉ lệ hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 tăng 9,76% so với năm 2019. Theo Bộ Công an, kết quả đo lường năm 2020 với sự tham gia điều tra xã hội học của 22.250 người dân, tổ chức, cho thấy mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ đề ra. Điều này cũng thể hiện quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020…