Bộ Công an khen vụ bắt cướp trạm thu phí Long Thành-Dầu Giây

Ngày 8-2, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp điều tra làm rõ vụ án cướp khoảng 2 tỉ đồng tại trạm thu phí Long Thành - Dầu Giây.



Hai nghi phạm cướp trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Theo đó, nội dung thư cho biết lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo ngày 7-2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt hai đối tượng dùng súng và dao uy hiếp nhân viên trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, cướp khoảng 2 tỉ đồng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Thành tích của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạo hiệu quả tấn công, trấn áp tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nói trên. Đồng thời, ông cũng đề nghị, Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị lực lượng tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.