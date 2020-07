Bộ Công an mở cao điểm ngăn nhập cảnh trái phép

Khởi tố hàng loạt vụ án Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, làm rõ 13 vụ/16 người, khởi tố sáu vụ/chín bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Công an tỉnh Lạng Sơn riêng trong tháng 7 đã phát hiện, khởi tố năm vụ/30 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, khởi tố hai vụ/chín bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.