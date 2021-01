Ngày 28-1, Bộ Công an công bố số liệu năm 2020 (từ ngày 15-12-2019 đến ngày 14-12-2020). Việc công bố này nhằm thực hiện Nghị định 94/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.



Theo đó, về công tác quản lý xuất, nhập cảnh, toàn quốc có hơn 4,218 triệu lượt người nước ngoài đến Việt Nam; hơn 2,643 triệu lượt người Việt Nam ra nước ngoài.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, toàn quốc xảy ra 47.062 vụ phạm tội về trật tự xã hội; khám phá 39.250 vụ; bắt giữ, xử lý 81.901 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,40%; triệt phá 1.944 băng, nhóm…

Về công tác truy nã, toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.735 đối tượng truy nã, 1.405 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2019, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 186 (+3,35%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 88 (+6,68%).

Về tình hình tai nạn giao thông, toàn quốc xảy ra 14.977 vụ, làm chết 6.857 người, bị thương 11.161 người. So với năm 2019, giảm 2.679 vụ (-15,17%); giảm 772 người chết (-10,12%); giảm 2.484 người bị thương (-18,20%).

Cũng theo Bộ Công an, từ 15-12-2019 đến 14-12-2020, có 380.164 số ô tô đăng ký mới; có 3.165.328 số mô tô, xe máy đăng ký mới. So với năm 2019, giảm 20.250 số ô tô đăng ký mới (-5,06%), giảm 407.457 số mô tô, xe máy đăng ký mới (-11,40%).

Đặc biệt, trong khoảng thời gian trên, ngành công an có 14 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, 195 cán bộ, chiến sỹ bị thương khi thi hành công vụ. So với năm 2019, tăng 5 cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh (+55,56%), giảm 109 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi thi hành công vụ (-35,86%).