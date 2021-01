Bộ Công an: Rà soát toàn bộ chiến sỹ liên quan ca COVID-19

Ngày 29-1, Bộ Công an có điện gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; các Học viện, trường Công an nhân dân; các Bệnh viện hạng I- Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo mệnh lệnh, chỉ đạo của Bộ, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ nhân dân đón Xuân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch tốt nhất và tuyệt đối an toàn.

Đặc biệt, lực lượng thực hiện ngay việc rà soát cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, địa phương mình có yếu tố dịch tễ liên quan đến các trường hợp dương tính COVID-19 trong những ngày qua để nhanh chóng thực hiện các biện pháp cách ly, khoanh vùng, không để dịch xâm nhập vào lực lượng Công an nhân dân.

Các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang tại công sở và các biện pháp phòng dịch khác của Cơ quan y tế.

Bộ Công an cũng yêu cầu lực lượng Công an xã, thị trấn, Cảnh sát khu vực, lực lượng ở cơ sở kiên quyết đi đầu, làm nòng cốt trong rà soát, trực tiếp đến từng hộ dân có người thân ở nước ngoài trên địa bàn quản lý, tuyên truyền vận động để nhân dân nhắc nhở người thân ở nước ngoài có nhu cầu về nước phải tuân thủ quy định cách ly tập trung.

Riêng tại Quảng Ninh, Bộ yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, các tuyến giao thông để phòng ngừa, kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, Quảng Ninh phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Phối hợp tổ chức điều tra dịch tễ, sàng lọc và phối hợp y tế địa phương xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho cán bộ, chiến sỹ có liên quan, tiếp xúc ca nhiễm bệnh tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn…