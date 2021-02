Bộ Công an: Siết chặt việc thăm gặp, tiếp xúc với phạm nhân

Chiều 1-2, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến công an các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.



Tại hội nghị, lãnh đạo công an một số địa phương đánh giá tình hình dịch bệnh và đưa ra các biện pháp cấp bách cần triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống COVID-19 thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 và Kết luận số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Điện số 28 của Bộ Công an… về các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng công an quản lý, Thứ trưởng lưu ý các địa phương phải đặc biệt chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không để dịch bệnh lây lan vào cơ sở giam giữ; chú ý bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn, đồng thời siết chặt việc thăm gặp, tiếp xúc với can phạm nhân…

Các bệnh viện, cơ sở y tế trong CAND tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn các tiêu chí bệnh viện an toàn của Bộ Y tế; tổ chức rà soát các quy trình sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người tới khám, chữa bệnh; chú trọng đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; siết chặt quy định việc thăm người nhà tại các cơ sở y tế.

Cục Y tế bám sát tình hình dịch bệnh để kịp thời hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ; có phương án cụ thể, phù hợp trong các tình huống có tác động của dịch bệnh đến các địa bàn, địa phương, đơn vị và các khu vực đóng quân của lực lượng CAND…

Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ đạo công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế tổ chức rà soát các quy trình phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ; tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa trong việc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức nhập cảnh trái phép.