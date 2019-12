Bộ Công an tấn công tội phạm ma túy dịp tết

Tang vật ma túy tổng hợp gấp năm lần năm 2018 Tính đến ngày 15-11-2019, C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 86 vụ, 283 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ 612,5 kg heroin, 120,54 kg cocain, hơn hai tấn và 231.814 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Lực lượng công an đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 23.328 vụ với hơn 36.222 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ hơn 1.222 kg heroin, 6.253 kg + 1.053.099 viên ma túy tổng hợp… Đáng lưu ý là số lượng ma túy tổng hợp cao hơn gấp năm lần so với năm 2018. Điều này khiến 2019 là năm thu giữ lượng ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng lớn nhất từ trước đến nay. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đã đạt được trong năm 2019, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã vinh dự được Chính phủ tặng bằng khen, thư khen; nhiều cá nhân và tập thể cũng được vinh danh. Ngoài ra, Cơ quan Phòng, chống ma túy Philippines đã có thư cám ơn bộ trưởng Bộ Công an về sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời của C04, giúp cơ quan chức năng của Philippines bắt, thu giữ 276 kg ma túy tổng hợp.