Ngày 15-7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận tổng số 550 cán bộ chiến sĩ do Bộ Công an tăng cường cho địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm ANTT trên địa bàn.



Bộ Công an tăng cường quân số cho Công an tỉnh Bình Dương để chống dịch. Ảnh: CACC

Theo đó, công an tỉnh này tiếp nhân 400 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ (Bộ Công an) và 150 học viên của trường Đại học An ninh nhân dân.

Tổng quân số được tăng cường chia làm 3 đợt, đợt 1 là 300 quân, đợt 2 là 100 quân và đợt 3 là 150 quân.

Sau khi tiếp nhận số quân tăng cường, Công an tỉnh Bình Dương sẽ phân bổ về các địa phương thực hiện nhiệm vụ mà trọng tâm là công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, bố trí trực gác tại các chốt kiểm soát phòng dịch, bảo đảm ANTT tại các khi vực cách ly, phong tỏa.







Trước khi nhận nhiệm vụ cán bộ, chiến sĩ và học viên được test COVID-19. Ảnh: CACC

Ngoài ra, còn tăng cường tuần tra, phòng ngừa đấu tranh tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống bất ngờ cũng như những nhiệm vụ phát sinh, giữ vững an ninh trật tự, vì bình yên cuộc sống của người dân.

Khi tiếp nhận, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ, học viên trước khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ tại các địa phương.