Bộ Công an thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy

Ngày 31-8, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là Đại hội được Đảng bộ Công an Trung ương chọn chỉ đạo thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, được bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 người. Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, được bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an - Cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã làm tốt chức năng tham mưu, điều phối. Qua đó giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của lực lượng CAND.

Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an cũng chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự; thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác của các cơ quan tham mưu trong CAND.

Đảng Bộ Văn phòng Bộ Công an còn là đầu mối của Bộ Công an quan hệ chính thức với các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật…

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ trưởng đề nghị thời gian tới Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an tiếp tục làm tốt công tác dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Cùng với đó là xác định rõ những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.

Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an cũng cần quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Công an Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu coi trọng công tác cán bộ, quản lý cán bộ và bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, ngay từ các khâu tuyển dụng, biên chế, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm... đáp ứng nhu cầu của sự cần thiết một cách dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định…