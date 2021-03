Ngày 17-3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với các đơn vị nghiệp vụ và Công an năm thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng) về việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu.



Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trình bày dự thảo tiêu chí xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về xây dựng lực lượng, an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Theo đó, ở năm thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên, mỗi đơn vị sẽ chọn một công an phường để xây dựng mô hình điển hình kiểu mẫu, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng trong toàn quốc...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị chức năng có văn bản trao đổi thống nhất chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu với Thành uỷ các thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị đánh giá lại thực trạng công an cấp phường, khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí về công an phường kiểu mẫu và xây dựng kế hoạch triển khai nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục đích cao nhất của việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu nhằm góp phần làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân cảm thấy địa bàn phường thực sự mẫu mực, văn minh.

Do đó, công an phường phải huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cùng tham gia; phải lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, học hỏi những kinh nghiệm giải quyết sáng tạo trong dân để bổ sung cho phương pháp công tác của mình...

Sau khi triển khai thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu, Bộ Công an sẽ nghiên cứu để lựa chọn, thí điểm công an xã ở nhiều địa bàn khác nhau, sau đó nhân rộng ra toàn quốc.