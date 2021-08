Tại hội đàm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, tác động đến sự ổn định trong quan hệ hợp tác quốc tế của các nước trên toàn cầu.



Toàn cảnh hội đàm tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: BCA

Thời gian gần đây, biến chủng Delta đang hoành hành nghiêm trọng ở khu vực ASEAN, trong đó có Campuchia và Việt Nam. Chính phủ hai nước đã đưa ra những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh và hỗ trợ lẫn nhau để sớm ổn định tình hình, khôi phục kinh tế - xã hội.

Việt Nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã kịp thời viện trợ tiền và vật tư y tế giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch COVID-19. Đây là nghĩa cử cao đẹp cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia đang ngày càng được vun đắp vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng khẳng định mặc dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường song quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia vẫn ổn định, luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước hết sức coi trọng; hợp tác quốc phòng - an ninh được hai bên củng cố và tăng cường.

Về phía Campuchia, ông Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, đánh giá cao việc Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020; chúc mừng những kết quả vẻ vang của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần thúc đẩy công cuộc phát triển xã hội của nhân dân và đất nước Việt Nam hiện nay cũng như tương lai…

Phát biểu bế mạc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh đến phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ “láng giếng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, tăng cường ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực ASEAN. Phối hợp chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó Công an các địa phương giáp biên hai nước tăng cường trao đổi thường xuyên, kịp thời các thông tin liên quan đến dịch bệnh và phối hợp kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép trở thành nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở mỗi nước...

Cùng với đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy, kinh tế, buôn lậu, mua bán người và các loại tội phạm khác...

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đã ký văn bản bổ sung kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.