Bộ Công an: Xử lý sai phạm ‘không vùng cấm, không ngoại lệ'

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và hạng Ba tặng ba cá nhân; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng một tập thể; trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân" và Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc…