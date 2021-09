Ngày 7-9, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng. Phiên họp nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách đẩy lùi dịch bệnh.

Tại phiên họp, ban tổ chức đã công bố quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.



Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo. Ảnh: MOD

Tổ giúp việc do Thượng tướng Vũ Hải Sản làm Tổ trưởng. Tổ sẽ trực tiếp tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban An sinh xã hội; chỉ đạo việc bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực tăng cường giãn cách xã hội; chăm lo đời sống cho người dân, gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch COVID-19.

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng đã điều động 4.614 cán bộ, nhân viên quân y, triển khai 10 máy xét nghiệm PCR, 1 hệ thống xét nghiệm công suất lớn, 2 xe xét nghiệm cơ động, cấp bổ sung 8 máy thở, 2 máy X-quang cơ động, 30 xe cứu thương…

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp xử lý khống chế, dập tắt các ổ dịch, không để dịch lan rộng, hạn chế thấp nhất các ca lây nhiễm, cơ bản đã kiểm soát được các ổ dịch.

Đến nay, toàn quân đã cơ bản tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 1 cho các trường hợp còn lại. Dự kiến đến cuối năm 2021 có thể tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho toàn quân.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Vũ Hải Sản cho biết, dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 100 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; duy trì tốt nền nếp, chế độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đi đôi với phòng, chống dịch; quản lý tốt quân số, thực hiện nghiêm quy định “5K + vắc-xin”.

Bên cạnh đó đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm phương tiện, lực lượng cho phòng, chống dịch khi có yêu cầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính sách, dân vận.

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra sức khỏe, bảo đảm phòng chống, dịch. Thượng tướng Vũ Hải Sản cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đang chi viện cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiếp tục làm tốt công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho nhân dân, cùng với các lực lượng chức năng kiểm soát, giữ gìn an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường chi viện cho các vùng tâm dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tổng cục Hậu cần phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, duy trì sức mạnh chiến đấu cùng nhân dân chiến thắng dịch bệnh.