Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăng cấp hàm cho đại úy hy sinh

Chiều nay (14-3), thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá công an nhân dân cho đại diện gia đình Thiếu tá Đinh Văn Quý.



Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng hàm cho Thiếu tá Đinh Văn Quý: Ảnh: CANB

Trước đó, 16 giờ ngày 13-3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình gồm các cán bộ Phạm Hồng Sơn, Đinh Văn Quý và Phạm Ngọc Tuân thi hành lệnh đưa hai đối tượng vào trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự bằng ô tô biển số 35A-002.02.

Đến khoảng 16 giờ 30 xe chở hai đối tượng khi đi đến Km15+800, quốc lộ 1T (tuyến đường tránh TP Ninh Bình) xe bất ngờ bị nổ lốp trái phía trước nên xe bị mất lái, lại trong điều kiện thời tiết mưa phùn, đường trơn nên ô tô đâm vào cột đèn cao áp ở cạnh đường và lật nghiêng bên phải.



Lễ tang Thiếu tá Đinh Văn Quý được tổ chức theo nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: CANB

Hậu quả vụ tai nạn khiến ba cán bộ cảnh sát và hai đối tượng bị thương, tuy được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Ninh Bình nhưng do vết thương quá nặng, đến 17 giờ thì đại úy Đinh Văn Quý đã từ trần. Riêng đối với cán bộ Phạm Hồng Sơn, Phạm Ngọc Tuân cùng hai đối tượng bị thương nhẹ, hiện đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của công an tỉnh phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành các biện pháp điều tra theo đúng các quy định của pháp luật. Lễ tang Thiếu tá Đinh Văn Quý được tổ chức theo nghi lễ của lực lượng công an nhân dân.