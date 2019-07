Bộ Trưởng Công an bổ nhiệm Trưởng Công an TP Thanh Hóa

Chiều 23-7, thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an TP Thanh Hóa giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Thượng tá Lê Ngọc Anh nỗ lực phấn đấu, không ngừng phát huy tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong đơn vị.



Thượng tá Lê Ngọc Anh nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng đề nghị Thượng tá Lê Ngọc Anh tiếp tục, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay cũng như đáp ứng sự tin tưởng, nguyện vọng của nhân dân TP Thanh Hóa.

Thượng tá Lê Ngọc Anh được bổ nhiệm thay cho cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương từng bị tước danh hiệu Công an nhân dân và bị VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ vào ngày 26-1. Sau đó, Đại tá Khương Duy Oanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được giao phụ trách đến nay.



Thượng tá Lê Ngọc Anh

Tại buổi lễ, Thượng tá Lê Ngọc Anh bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững đoàn kết trong nội bộ, cùng với toàn lực lượng Công an TP Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.