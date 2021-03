Bộ trưởng Công an: Giá ma túy ở TP.HCM đang lên cao

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 vào sáng 2-3, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay: Đang xảy ra iện tượng giá ma túy lên cao và có vùng khan hiếm ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. “Đây là tín hiệu tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Mặc dù nhận định việc kiểm soát tội phạm ma túy bước đầu có hiệu quả, nhưng Bộ trưởng Công an cũng lưu ý giá ma túy tăng sẽ dẫn đến các loại tội phạm khác sẽ tăng. Ví dụ như trộm cắp, ngáo đá, thậm chí giết người.

Ông cho rằng, giá ma túy cao đồng nghĩa với khả năng kiếm nhiều tiền hơn, do đó việc này có nguy cơ kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển từ nước ngoài. “Đây cũng là thách thức lớn của ngành công an” – Đại tướng Tô Lâm nói.

Về tình hình an ninh trật tự, Bộ trưởng Công an cho biết trong hai tháng đầu năm rất phức tạp do có tết Tân Sửu, nhưng ngành công an quyết tâm cao và đã đảm bảo được người dân vui xuân đón tết an toàn. Tội phạm giảm 9,43% so với các cùng kỳ. Xu hướng tội phạm đang giảm.

Tất cả lượng tội phạm đều giảm so với kỳ trước, tạo không khí phấn khởi chung. Trong thời gian tới, ông cho biết giảm phạm pháp vẫn là mục tiêu kiên trì.