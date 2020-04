Người đứng đầu doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn cho công nhân Liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ sở sản xuất. Theo đó, UBND TP.HCM cho rằng các cơ sở sản xuất có số lượng công nhân đông là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vì đa số là hoạt động theo dây chuyền sản xuất cố định, khó đáp ứng yêu cầu không quá 20 người trong một phòng hay giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người. Về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng không chỉ riêng TP.HCM mà nhiều địa phương cũng muốn hiểu rõ điều đó. Theo Bộ trưởng, đối với nhà máy, cơ sở sản xuất thì không thể nói phải giữ khoảng cách 2 m hay 3 m được vì nhà máy có thiết bị, máy móc lắp đặt theo dây chuyền, có hàng ngàn lao động, thậm chí cả chục ngàn lao động.

Do vậy, Chỉ thị 16 không đặt ra yêu cầu này đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất… mà chỉ quy định trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải bảo đảm an toàn tuyệt đối theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Nếu những đơn vị đó để xảy ra việc có người nhiễm thì yêu cầu phải đóng cửa toàn bộ.