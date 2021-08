Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư chúc mừng, động viên tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an; cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân.



Thư viết:

Các đồng chí thân mến!

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân Công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ Công an nhân dân; các đồng chí Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, người có công giúp đỡ lực lượng Công an, các điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. 76 năm song hành cùng đất nước, được Đảng và Bác Hồ dày công giáo dục, rèn luyện; sự đùm bọc, che chở của nhân dân; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, lực lượng Công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, đem hết sức lực, tài chí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, thời gian qua lực lượng Công an nhân dân đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tinh gọn; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp Căn cước công dân, góp phần quan trọng xây dựng Chính phủ điện tử, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, chấp nhận có thể bị lây nhiễm Covid-19, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã là điểm tựa tinh thần, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí.

Nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 đang đặt ra rất khẩn trương, nặng nề. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang 76 năm qua; ra sức cống hiến trí tuệ, sức lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao, thể hiện rõ trách nhiệm “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội", phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!

Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.