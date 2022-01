Sáng 26-1-2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1-2022.



Tội phạm giảm gần 15% so với cùng kỳ

Theo báo cáo, trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và nhiều cao điểm chuyên đề, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng đã tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiều hoạt động đối ngoại; tiếp tục cùng với lực lượng y tế và các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, an dân, bảo đảm an ninh dịp trước Tết Nguyên đán.



Toàn cảnh Hội nghị

Ngành công an đã điều tra, khám phá 3.122 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 7.703 người; triệt phá 123 băng, nhóm tội phạm... Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình tội phạm trong tháng đã giảm 9,08% so với tháng 12-2021 và giảm 14,93% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong lĩnh vực giao thông, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm và xử lý hơn 249.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 271 tỉ đồng, tạm giữ gần 40.000 phương tiện. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với tháng 12-2021 (giảm 28,19% số vụ; 13,74% số người chết; 37,41% số người bị thương).

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong tháng, đã thực hiện 71 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu 33 người; hướng dẫn và cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn.

Qua công tác, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an đẹp trong lòng nhân dân. Trong tháng có 22.187 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Báo chí, truyền thông Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, chính xác...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác năm 2022 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022; không để việc vui xuân, đón Tết ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Đẩy mạnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2022, các lễ hội đầu Xuân và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Tập trung triển khai các Đề án, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an; đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu Quốc gia về dân cư, triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đề ra.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc, dự báo sát tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm chủ động tổ chức xác minh, truy vết “tận gốc”, điểm khởi nguồn tán phát thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây rối tình hình an ninh, trật tự trong nước.

Công an các đơn vị, địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh, các chính sách phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch bệnh để trục lợi; phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban, trực chiến, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời; chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chợ, trung tâm thương mại; tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình địa bàn cơ sở, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc các cửa ngõ thành phố lớn dịp cuối năm.

Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, “không ngăn sông, cấm chợ” tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc, an toàn.

Các đơn vị chủ động công các kế hoạch tài chính, hậu cần phục vụ hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu; chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, quan tâm động viên lực lượng Công an xã tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.