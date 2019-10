Bộ trưởng Tô Lâm nói về vụ 39 người thiệt mạng

“Liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại hạt Essex, nước Anh hôm 23-10, Bộ Công an đang rất sốt ruột” - Bộ trưởng Công an Tô Lâm (ảnh) đã nhấn mạnh điều này khi trả lời báo chí vào chiều 29-10. Theo Bộ trưởng, Bộ Công an đang liên hệ với cơ quan điều tra nước Anh và sẽ cử người đi ngay nếu có trả lời từ phía bạn.



Thông tin không chính xác sẽ gây hoang mang



Về việc có thông tin đã xác minh được 14 trường hợp trong 39 người chết trong container là người Nghệ An, Bộ trưởng Tô Lâm bác bỏ: “Chưa có kết luận cuối cùng. Người Nghệ An thì rất nhiều gia đình báo, còn mất liên lạc hay chết trong vụ ấy thì chưa xác định được”. Người đứng đầu ngành công an cũng khẳng định đến giờ phía Việt Nam cũng mới tiếp nhận bốn hồ sơ mà bên Anh chuyển sang và bộ đã yêu cầu công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh làm những việc cần thiết theo quy định.



Trước câu hỏi nếu có người Việt Nam trong số 39 người chết trong container ở Anh thì Chính phủ sẽ đưa họ về thế nào, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay Chính phủ sẽ hỗ trợ, trong đó Bộ Công an cũng sẽ làm động tác thúc đẩy để làm sao tạo thuận lợi nhất cho các gia đình bị thiệt hại.

“Mọi thông tin đến thời điểm này đều dự báo cả, mình đưa lên không chính xác thì gây hoang mang” - Bộ trưởng Tô Lâm nói, đồng thời nhắn nhủ các gia đình có người đi lao động ở châu Âu, nhất là ở Anh hãy bình tĩnh, chờ các cơ quan xác minh.

Chung quan điểm thời điểm này cần bình tĩnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết có hàng chục gia đình phản ánh qua tổng đài bảo hộ công dân đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người thân mất tích và Bộ Ngoại giao đã tiếp nhận. Sau đó bộ tổng hợp và trao đổi lại phía Anh để đối chiếu, kiểm tra lại toàn bộ nội dung xem có trùng khớp với hồ sơ những nạn nhân trong chiếc container hay không.

“Những thông tin 14 gia đình phản ánh cũng có yếu tố có thể nghi ngờ khả năng liên quan đến vụ 39 người trong container nhưng hiện giờ hai bên (Việt-Anh) phải cung cấp thông tin cho nhau để kiểm tra kỹ. Các thông tin đối chiếu bao gồm cả yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng ADN. Chỉ khi các thông tin hai bên đưa ra trùng khớp thì mới xác định được danh tính các nạn nhân và việc này có thể cần rất nhiều thời gian” - ông nói. Ông cũng bày tỏ quan điểm cần thông tin một cách thận trọng về các nội dung trong thời điểm này, tránh gây hoang mang cho người dân. Phải có ý kiến chính thức, xác đáng từ các cơ quan mới có thể trao đổi.



Nhiều gia đình ở huyện Yên Thành, Nghệ An đang lo lắng khi con em của họ mất liên lạc. Ảnh: Đ.LAM

Lập bàn thờ song tất cả đều hy vọng

Trong ngày 29-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã tới những địa phương có nhiều gia đình trình báo người thân họ mất tích trên đường sang Anh trùng thời điểm chiếc container chết chóc được phát hiện. Đã có những gia đình lập bàn thờ song tất cả đều hy vọng con em họ không nằm trong số 39 nạn nhân thiệt mạng kia.

Tại Nghệ An có hàng chục gia đình đến trình báo người mất tích. Công an tỉnh này đã cho cán bộ đến những gia đình đó để thu thập thông tin và lấy mẫu vân tay của những người mất liên lạc đang lưu hồ sơ ở quê nhà, sau đó gửi cho Bộ Công an chuyển sang Anh.

Tại Thừa Thiên-Huế, lực lượng chức năng tỉnh đang xác minh thông tin anh Nguyễn Bá Vũ H. (30 tuổi, trú phường Vĩ Dạ, TP Huế), là một trong 39 người vừa được phát hiện trên chiếc xe container ở Anh. Thông tin này cùng những hình ảnh của H. được nhiều trang mạng xã hội đăng tải và một người tại địa phương anh H. nói anh H. thường trú tại địa phương nhưng thực sự có gặp nạn hay không thì không thể xác nhận được. PV có mặt tại nhà riêng của anh H. nhưng gia đình đã làm việc với cơ quan chức năng và không cung cấp thêm nữa…

Được biết từ tối 28-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi thông báo cho hay đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính đối với các trường hợp được cho là mất tích tại Anh.

Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam yêu cầu phối hợp, thông báo đến các cơ quan chức năng Anh đẩy nhanh công tác xác minh quốc tịch và danh tính của các nạn nhân. Bộ cũng chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan hữu quan của Anh để sẵn sàng phối hợp.