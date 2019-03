Bộ trưởng Tô Lâm: 'Tảng băng chìm về ma túy' ở TP.HCM rất lớn

Trong Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy diễn ra chiều nay (29-3) tại TP.HCM, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ công an biểu dương các lực lượng đã lập được nhiều thành tích. Trong đó có chuyên án 218LP do Bộ Công an chủ trì thu giữ hơn 1 tấn ma túy và mới đây nhất là Công an TPHCM đã phá hơn 300 kg ma túy.



Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy.





"Tảng băng chìm" về ma túy ở TP.HCM

Theo Bộ trưởng, đây là chiến công nối tiếp chiến công, thể hiện sự cố gắng hy sinh rất cao của lực lượng công an, đặc biệt là công an phòng chống ma túy và các lực lượng khác.

“Tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. Nếu không giảm ma túy thì không giảm các tội phạm khác được. Từ ma túy dẫn đến cướp của, giết người, ngáo đá, không làm chủ được mình… mà mới đây là xã hội nhức nhối việc lái xe sử dụng ma túy. Nếu một tấn ma túy lọt ra ngoài xã hội thì không biết hậu quả sao?” - Ông nói.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý địa bàn TP.HCM bởi đây là nơi hội tụ đủ mọi yếu tố để hoạt động ma túy tăng cao, và là thành phố có người nghiện nhiều trong cả nước.



Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cần siết chặt hoạt động đầu tư vào TP.HCM, pháp nhân nước ngoài tồn tại, đăng kí công ty, làm thủ tục… vì hoạt động này còn sơ hở trong khi thông tin quản lý tội phạm còn thiếu chặt chẽ và chắc chắn cần phải có những biện pháp tháo gỡ.





Bộ trưởng Tô Lâm khen thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy.

Việc bắt hơn 800 bánh heroin chỉ thông qua tuần tra giao thông chứng tỏ tảng băng chìm về tội phạm này trên địa bàn thành phố còn rất lớn. Cuộc đấu tranh ma túy còn lâu dài. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh ma túy, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh tuyên tuyền, cảnh báo mạnh mẽ tác hại của ma túy.

Bên cạnh đó cần chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn hiệu quả nguồn cung ma túy ở các địa bàn trọng điểm, mở cao điểm các đợt trấn áp ở khu vực biên giới. Đồng thời với đó là các biện pháp quản lý cai nghiện, tăng cường quản lý các đối tượng tâm thần, ngáo đá, không để phạm pháp hình sự…

"Những đối tượng tâm thần ngáo đá rất nguy hiểm, man rợ tại TP.HCM đều có liên quan ma túy. Vụ Điện Biên 6 -7 đối tượng đều nghiện rất nguy hiểm", Tướng Lâm nói.

Hợp tác quốc tế cùng đấu tranh ma túy

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy là rất quan trọng. Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với công an các nước như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Trung Quốc… và sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.



Tang vật thu giữ trong chuyên án 218LP.

"Tội phạm ma túy là xuyên quốc gia, nếu một quốc gia riêng rẽ không thể đấu tranh nổi, sự hợp tác rất quan trọng. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với nhiều nước trong khu vực đồng loạt tấn công với loại tội phạm này và tiếp tục phối hợp, từng vụ việc cụ thể để giải quyết.

Việc đấu tranh các chuyên án cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong phòng chống ma túy. Qua đó đã thể hiện sự mưu trí dũng cảm của các lực lượng công an, biên phòng, hải quan, công an các địa phương…đã bóc gỡ các đường dây, bắt đúng đối tượng, bắt tận gốc, mở rộng phạm vi và đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các lực lượng. Việc khám giá chuyên án với hơn 1 tấn ma túy đã bắt giữ có ý nghĩa quan trọng về mặt xã hội", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, Bộ Công an xác định tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm. “Nếu không giảm ma túy thì không giảm các tội phạm khác được. Từ ma túy dẫn đến cướp của, giết người, ngáo đá, không làm chủ được mình… mà mới đây là xã hội nhức nhối việc lái xe sử dụng ma túy.

Nếu một tấn ma túy lọt ra ngoài xã hội thì không biết hậu quả sao? Giá trị ma túy thu giữ là hơn 100 triệu USD nhưng nếu để lọt ra xã hội thì số tiền giải quyết hậu quả sẽ rất lớn. Một bánh ma túy lọt ra ngoài xã hội thì không biết bao nhiêu hậu quả gây ra nữa? Tội phạm ma túy là gốc vấn đề”.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá hoạt động sản xuất mua bán ma túy ở Đông Nam Á gia tăng, Việt Nam là địa bàn trung chuyển, vừa là nơi tiêu thụ. Công tác đấu tranh ngăn chặn là nhiệm vụ nặng nề. Chuyên án 218 LP cho thấy rõ bức tranh, thấy được những đường dây và nếu bắt các vụ nhỏ thì không ngăn chặn được… Bởi ma túy có sẵn ở biên giới, chỉ cần có tín hiệu là hàng tấn ma túy sẽ được vận chuyển vào Việt Nam.

Ngoài ra, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, tội phạm sử dụng nhiều phương tiện vũ khí hiện đại để đối phó, địa bàn chủ yếu là rừng núi, biên giới hải đảo.

"Nhiều vụ cảnh sát truy đuổi ma túy bắn nhau mà người dân không sợ, đứng xem, lấy máy điện thoại ghi hình, truyền trực tiếp rất nguy hiểm…. Chúng tôi phải sơ tán người dân, nấu cơm phục vụ cho bà con để đảm bảo an toàn. Như vụ Lóng Luông mà bà con thấy vậy chạy đi xem, rất nguy hiểm, rất phức tạp, đấu tranh này cực kỳ gian nan" - Bộ trưởng Bộ Công An nói.

Để kịp thời động viên thành tích xuất sắc tập thể cán bộ chiến sỹ chuyên án 218 LP, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm đã trao thư khen và thưởng nóng cho các tập thể, gồm: Công an TP.HCM, Tây Ninh, Kon Tum, Bình Dương, Đắc Nông, …

Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông TP.HCM) và Công an huyện Hóc Môn được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá 895 bánh heroin tại ngã tư An Sương.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Đinh Tiến Dũng cũng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc của Bộ Công an, trao thư khen cho 4 tập thể của Tổng Cục Hải quan.