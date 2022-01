Ngày 29-1, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.



Trong không khí thân tình, Bộ trưởng Tô Lâm đã thắp hương tri ân cố nhạc sĩ Văn Cao, chúc mừng năm mới bà Nghiêm Thuý Băng, vợ cố nhạc sỹ cùng các con cháu. Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao bức tranh nghệ thuật khắc họa bản nhạc “Người Công an thân yêu” - một trong những sáng tác đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân của nhạc sĩ Văn Cao.



Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi, chúc Tết gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao

Theo gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc “Người Công an thân yêu” được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1965, nhân kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Trên bản thảo của ca khúc có dòng đề “tặng ngành Công an” và chữ ký của chính tác giả. Hiện nay, bản gốc bản nhạc này đã được lưu giữ tại Bảo tàng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm trao bức tranh nghệ thuật khắc họa ca khúc "Người Công an thân yêu" tặng gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao.

Thay mặt gia đình, Bà Nghiêm Thuý Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao cảm ơn tình cảm mà lực lượng Công an nhân dân đã dành tặng cho cố nhạc sĩ Văn Cao cùng gia đình.

Bà cho biết, gia đình vô cùng xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là tấm lòng, tình cảm của Bộ trưởng Tô Lâm dành cho nhạc sĩ Văn Cao và gia đình. Đồng thời cho biết, bức tranh nghệ thuật “Người Công an thân yêu” là món quà giàu ý nghĩa tinh thần dành cho bà cùng con cháu trong dịp Tết năm nay.



Nhạc sĩ Văn Cao là “cây đại thụ” của âm nhạc Việt Nam; là một trong những văn nghệ sĩ đầu tiên được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông là tác giả của bài hát “Tiến quân ca” - Quốc ca của Việt Nam.

Tên tuổi của ông quen thuộc qua rất nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng, trong đó đặc biệt nổi tiếng là “Bến xuân”, “Suối mơ”, “Thiên thai”, “Trương Chi”, “Trường ca sông Lô”, “Tiến về Hà Nội”… Ông cũng là một nhạc sĩ đã gắn bó, dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng Công an nhân dân và đã sáng tác ca khúc “Người Công an thân yêu”.

Những cống hiến của ông cho kho tàng văn hóa, nghệ thuật nước nhà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.