Tiểu thương méo mặt, doanh nghiệp gặp khó Một công ty chế biến thực phẩm tại TP.HCM cho biết các sản phẩm như giò, chả, nem sử dụng thịt heo sản xuất dành cho thị trường tết khả năng phải tăng giá bán 15%-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí các sản phẩm sử dụng nhiều thành phần thịt heo, giá bán có thể tăng hơn 30% vì chi phí mua nguyên liệu thịt đã tăng quá cao. Theo đại diện công ty, không tăng giá thì doanh nghiệp chỉ có lỗ, ảnh hưởng lớn đến đời sống, thu nhập công nhân viên. Theo khảo sát của chúng tôi, tại một số cơ sở giò lụa, giò thủ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), giá giò thủ cũng tăng từ 200.000 đồng/kg lên 250.000 đồng/kg. Một số mặt hàng thực phẩm chế biến trong các cửa hàng thực phẩm cũng tăng giá khoảng 10% so với tháng trước đó. Ông Trần Thanh Toàn, chủ cơ sở sản xuất bánh chưng Trần Gia (Đồng Nai), cho biết đang phải đau đầu tính toán giá bánh do giá thịt heo tăng. Ông Toàn cho hay có thể lượng bánh của cơ sở sẽ giảm, giá bánh sẽ điều chỉnh hợp lý.