Ngày 7-9, Thượng tá Trần Thanh Xuân, Trưởng công an và là Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi ký Quyết định số 48, khởi tố bị can đối với bác sỹ Lê Hữu Phước, Trưởng trạm y tế xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 1, Điều 360 Bộ luật hình sự 2015.



Trong khi tỉnh chỉ đạo nhiều biện pháp chống dịch chặc chẽ tì bác sỹ Phước lại lơ là với chức trách thành viên chống dịch. Ảnh: TRẦN VŨ.

Bác sỹ Phước là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại xã nhưng bị khởi tố vì trước đó đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, vào chiều ngày 16 và sáng ngày 17-8-2021, tại nhà riêng của mình, bác sỹ Phước đã trực tiếp khám bệnh cho cháu bé L.T.Đ, 11 tuổi ở xã Ngọc Chánh.

Bé này đến khám bệnh có biểu hiện nhiễm COVID-19, nhưng bác sỹ Phước vẫn cứ khám, bán thuốc, tiêm thuốc như các bệnh thông thường, không tiến hành sàng lọc yếu tố dịch tể bệnh COVID-19 để báo cáo kịp thời theo quy định.

Sau đó, bé L.T.Đ được kiểm tra là dương tính COVID-19.

Trước đó, ngày 6-9-2021, Tòa án thành phố Cà Mau đã tuyên án 5 năm tù đối với Lê Văn Trí, ở xã An xuyên, thành phố Cà Mau về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Trí đã có hành vi khai báo y tế gian dối, làm lây lan bệnh cho 19 người trong tỉnh Cà Mau.