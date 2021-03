Cả nước có 1.084 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Tổng số người ứng cử ĐBQH là 1.084 người, đạt tỉ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số ĐBQH được bầu. Trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử.