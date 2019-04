Tiếng tăm về sự hào nhoáng chạm tầm sáng chói của anh thể hiện trên cả phương diện chơi trội lẫn sự cảm nhận về thị giác.



Chứng minh nhá, điểm xuyết cùng những chiếc nhẫn tổ chảng trên hai tay anh là cặp vòng khủng lóng lánh. Đã đời hơn, cổ anh thõng xuống chiếc dây chuyền hổ báo giống mớ dây lủng lẳng trên cổ Lâm Xung thủa bĩ cực trong phim Thủy Hử…

Sao có thể quên được hình ảnh anh vàng chóe giữa bạt ngàn đám đông cổ vũ cho một sự kiện thể thao hồi năm ngoái. Khi đó, mấy chàng vệ sĩ mướt mồ hôi bảo vệ và nâng những tảng kim loại màu vàng trên người để anh vung tay cổ vũ. …Và mới đây, clip anh thử mũ lưỡi trai óng ánh khiến cộng đồng mạng sôi sục bởi “chất chơi” của một đại gia thích vàng.

Lý giải cho việc còng lưng cõng hàng tá ký kim loại trên người, anh nói vì “phong thủy”… Chao ôi, nếu phong thủy tạm hiểu là sự sắp đặt để người ta an toàn hơn, đầy đủ hơn, lương thiện và tử tế hơn… thì chuyện anh vừa bị công an làm việc do nghi vấn dính dáng ma túy là sao? Sao? Là sao?...

Hỡi “đại gia Bốn số chín”, cám ơn anh vì dù gì em cũng rút ra bài học về sự thể hiện kiểu trọc phú, dẻo mép, lời nói “choảng” nhau với hành động… từ anh”. - Ký tên Một Số Tám