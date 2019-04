Cả trăm cảnh sát bắt 5 nghi phạm giấu ma túy trong thùng loa

Chiều 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an khám xét tại một nhà dân ở TP Vinh (Nghệ An) thu giữ ma túy “khủng” trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.



Một nghi phạm bị bắt giữ tại TP.Vinh. Ảnh: Đ.LAM

Khoảng 15 giờ chiều 15-4, cảnh sát chặn xe hai đầu ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) để bắt giữ xe tải “chở hàng” đưa vào một nhà dân trong ngõ 161.



Tại đây, phóng viên chứng kiến cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe tải, một người đàn ông vận chuyển hàng từ trên xe tải vào nhà và một người khác.

Khám xét trong nhà ông Phạm Văn P. (SN 1953, trú phường Hà Huy Tập), Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với C04, Bộ Công an thu giữ nhiều hàng hóa, trong đó có lượng ma túy “khủng” bỏ trong loa thùng.... Cảnh sát cũng niêm phong, thu giữ một chiếc xe tải với nhiều hàng hóa trên xe.



Công an phong tỏa con hẻm để khám xét. Ảnh: Đ.LAM

Hàng trăm người dân đã đứng hai bên đường, đầu ngõ xem công tác bắt giữ và khám xét nhà. Nhiều người dân chụp ảnh quanh nhà và đưa thông tin bắt và khám xét nhà lên mạng xã hội.

Đến 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, công tác khám xét đã hoàn tất các nghi phạm được dẫn lên xe thùng chở từ TP Vinh (Nghệ An) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.



Ma túy giấu trong loa thùng.

Được biết, năm nghi phạm bị bắt giữ ở Lào, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội.

Hiện chuyên án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra.