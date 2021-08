Ngày 29-8, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, TP.HCM đã đến thăm hỏi cuộc sống của người dân trong khu trọ số 147 đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu.

Trước đó, ngày 27-8, nhiều người dân ở khu trọ này đổ ra khu vực vòng xoay Liên Phường phản ứng vì chưa nhận được tiền hỗ trợ lao động tự do thất nghiệp.

Người dân ở khu trọ hầu hết là lao động nghèo, chủ yếu làm nghề phụ hồ, làm thuê, làm mướn... Dịch COVID-19 kéo đến, họ bị mất việc, phải ở nhà trong nhưng có nhiều khoản phải chi trả.



Khu trọ có nhiều gia đình có con nhỏ, người dân luôn chia sẻ đồ ăn, nước uống với nhau. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND phường Phú Hữu đã có mặt tại điểm xảy ra vụ việc để giải thích cho người dân hiểu. Lãnh đạo địa phương đã vận động người dân bình tĩnh, quay trở về phòng trọ để tránh việc tụ tập.

Phường Phú Hữu cũng thông tin, người dân phản ứng vì chưa nhận được tiền hỗ trợ chứ không phải vì thiếu nhu yếu phẩm.

Ngày 28-8, phường nhận được tiền hỗ trợ từ TP (theo gói hỗ trợ 10 nhóm lao động tự do mất việc được bổ sung) và đã chuyển số tiền trên đến 111 hộ dân trong khu trọ. Mỗi hộ được nhận 1,5 triệu đồng.

Để người dân an tâm, phường còn vận động chủ nhà trọ giảm 50% tiền thuê cho người dân, chủ trọ cũng cam kết sẽ không đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê trọ cho đến hết tháng 9.



Sau khi nhận được hỗ trợ, người dân cho biết sẽ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch để chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chia sẻ với tâm trạng của người dân, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức mong bà con hiểu cho khó khăn chung của TP trong thời điểm này. Ông nói, hiện các hộ dân cũng đã nhận được phần hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo chính sách của TP cũng đã an tâm hơn.

Ông nói thêm, đây là thời điểm khó khăn, toàn xã hội phải tập trung chống dịch. Những phần quà của mạnh thường quân gửi đến được chính quyền địa phương gửi tới cho bà con, các túi an sinh xã hội của TP cũng đã đến tận tay các hộ dân là cả một sự nỗ lực, chung tay của nhiều người trong thời điểm này.

Ông mong bà con yên tâm, cố gắng giữ gìn sức khỏe và cùng chung tay với chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.