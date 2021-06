Ngày 2-6, vào khung giờ cao điểm, một số chốt kiểm dịch COVID-19 ở địa bàn quận Gò Vấp tạm xả nên không gây ra cảnh ùn ứ.

Sáng 2-6, ghi nhận ở các chốt phòng dịch tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp, TP.HCM không còn tình trạng ùn ứ, tập trung đông người và phương tiện như trước đó.

Đây là kết quả của việc thực hiện đóng và xả chốt kiểm dịch, đảm bảo cho người dân lưu thông thuận lợi, không tập trung quá đông người vào giờ cao điểm sáng sớm hoặc chiều tối.

Ghi nhận tại khu vực chốt kiểm dịch trên đường Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, việc xả chốt vào khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng cùng ngày để các phương tiện lưu thông như bình thường. Tương tự, các chốt kiểm soát ở đường Quang Trung; Nguyễn Kiệm gần BV Quân y 175 cũng được xả. Tại chốt kiểm soát trên đường Quang Trung, các phương tiện di chuyển thuận lợi, không có phương tiện ùn ứ như trước đó.



Trưa 2-6, Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng triển khai công tác

phun khử khuẩn, tiêu độc tại quận 12, TP.HCM. Ảnh: NT

Bên cạnh đó, tại tất cả chốt, lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24 giờ để thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế như đã thực hiện suốt ba ngày qua.



Theo một người trực tại chốt trên đường Quang Trung, việc xả chốt vào giờ cao điểm buổi sáng là phù hợp tình hình thực tế để không quá nhiều phương tiện, người dân tập trung đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng dịch. Đến khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, chốt sẽ hoạt động lại. Tuy nhiên, trong thời gian xả trạm, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn..., không cho lưu thông với các phương tiện vi phạm quy định an toàn giao thông như chở hàng hóa cồng kềnh.

Tại khu vực các cửa ngõ vào quận Gò Vấp trên đường Phạm Văn Đồng không xảy ra tình trạng ùn ứ, tập trung quá đông người như trước đó. Do vào thời điểm đóng chốt, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông. Việc kiểm tra, khai báo y tế tiếp tục xuyên suốt cho đến giờ cao điểm vào cuối giờ chiều cùng ngày.

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng thanh tra giao thông cũng có mặt ở khu vực trạm kiểm dịch trên đường Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng để phối hợp phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông.

Trước đó, nhằm tháo gỡ các khó khăn tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận Gò Vấp sau hai ngày áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo các sở, ngành đã có buổi làm việc với UBND quận Gò Vấp vào chiều 1-6.

Theo đó, về phương án lập chốt, ông Dương Anh Đức nêu thực trạng lực lượng chức năng chặn giữa đường một chiều khiến các phương tiện khi bị chặn lại không quay ra được vì nếu quay lại sẽ vi phạm luật giao thông. Do vậy, ông yêu cầu các đơn vị phải hỗ trợ quận Gò Vấp, chặn từ xa…

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Quận ủy Gò Vấp cho biết trên chủ trương đề xuất là như vậy nhưng hiện tại chưa thực hiện và chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên vì đây có thể là áp dụng cho cả TP.

Riêng về việc lập chốt phụ, ghi nhận ở đầu cầu vượt đường Nguyễn Kiệm và đường Hoàng Minh Giám thuộc địa bàn quận Phú Nhuận có lực lượng CSGT hỗ trợ phân luồng điều tiết ở một chốt từ xa để giảm áp lực giao thông tại các ngõ ra vào quận Gò Vấp.

Trong diễn biến liên quan, trưa 2-6, năm xe đặc chủng với 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng bắt đầu xuất phát phun xịt, khử khuẩn trên quãng đường khoảng 20 km nhiều tuyến giao thông trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12.

Theo Đại tá Từ Minh Sơn, Trưởng Phòng hóa học Quân khu 7, do nhiều tuyến đường hẹp và phải phun xịt trong các tuyến hẻm nên đã huy động xe đặc chủng cỡ nhỏ. Hóa chất được sử dụng để phun xịt, khử khuẩn là Cloramin B được pha với nước theo tỉ lệ 0,5%, không gây hại cho người và vật nuôi nếu dính phải.

Theo lãnh đạo UBND phường Thạnh Lộc, địa bàn có hơn 12.000 hộ dân với hơn 62.000 nhân khẩu. Việc phun xịt, khử khuẩn trên diện rộng sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vị cán bộ này cho biết tính đến cuối giờ chiều 2-6, các chốt kiểm soát phương tiện, người ra vào địa bàn phường Thạnh Lộc vẫn được triển khai như bình thường.

Tính đến nay, phường Thạnh Lộc ghi nhận bảy ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng và đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31-5.