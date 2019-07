Thời gian qua, một số cơ sở giam giữ xảy ra chuyện bị can, phạm nhân bỏ trốn, trong đó có nhiều người là đối tượng đặc biệt nguy hiểm gây lo lắng trong dân. • Tháng 9-2017, Lê Văn Thọ (Thọ “sứt”) và Nguyễn Văn Tình đã trốn thoát khỏi trại tạm giam T16 Bộ Công an. Hai người này bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình, đang chờ xử phúc thẩm thì họ đã dùng miếng nhựa mở khóa cùm, dùng đinh vít khoét tường trốn thoát. Cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng mới truy bắt được hai tử tù này. • Tháng 11-2018, phạm nhân Trần Văn Trịnh đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản tại trại giam Đại Bình (Bộ Công an - đóng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) thì bỏ trốn khỏi trại giam. Trong vòng một tháng ra khỏi trại giam, Trịnh thực hiện hơn 10 vụ trộm mới bị bắt lại. • Mới đây nhất, ngày 30-6, Nguyễn Viết Huy (Huy “nấm độc”) và Nguyễn Văn Nưng thoát khỏi khu giam giữ đặc biệt tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận bằng cách cưa song sắt ở lỗ thông gió cao quá tầm với của một người rồi thoát ra ngoài. Công an Bình Thuận đã huy động cả trăm cảnh sát truy bắt được Huy và đang tiếp tục truy bắt Nưng.