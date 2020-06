Cán bộ công an phải nêu gương, ‘tự soi, tự sửa’

Ngày 30-6, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài viết “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân” (CAND), đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an.



Mở đầu bài viết, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng.

Đối với lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong CAND.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian qua cán bộ, đảng viên CAND đã phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng đó là tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người công an cách mạng”.



Xây dựng lực lượng CAND theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trong ảnh : Bộ trưởng Tô Lâm trong một lần đến thăm công an xã. Ảnh: bocongan.gov.vn

Trước tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy trong CAND phải xác định rõ việc thực hiện trách nhiệm nêu gương là nội dung quan trọng, cấp bách trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên công an có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài. Vấn đề này vừa có ý nghĩa cấp bách và đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi cán bộ công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng”.

Từ đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên CAND cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc thực hiện “tự soi”, “tự sửa”; ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín của Đảng, của lực lượng CAND, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ông khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh phê phán, xử lý nghiêm minh những biểu hiện thiếu gương mẫu, những hành vi, biểu hiện tiêu cực, suy thoái, vi phạm pháp luật theo đúng nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.