Ngày 3-8, các cán bộ chiến sĩ thuộc Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an đã tới thăm, tặng quà cho đồng bào Chăm ở hẻm 157 đường Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8, TP.HCM).



Theo đó, một tấn gạo và hơn một tấn thanh long đã được chuyển đến tận tay bà con nơi đây.

Đại diện Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an cũng gửi lời thăm hỏi đến bà con trong con hẻm, đặc biệt là những người khó khăn, thuê trọ bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.



Các cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an gửi tặng thanh long, gạo cho bà con ở quận 8, TP.HCM. Ảnh NT

Trong ngày, các cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Nội địa cũng gửi tặng bà con ở khu vực phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM) khoảng 500kg thanh long.

Đại diện Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an cho biết phần quà gồm rau gạo để chia sẻ bớt vất vả khó khăn mà người dân gặp phải trong giai đoạn dịch bệnh có những diễn biến phức tạp.

Giáo cả Kim Sô 77 tuổi cho biết thời gian qua người dân khu vực nhận được nhiều sự chăm lo, giúp đỡ của chính quyền địa phương về cả tinh thần lẫn vật chất.



Một tấn gạo và hơn một tấn thanh long sau đó được chia đều, phân phát cho bà con, đặc biệt là những hộ gia đình khó khăn. Ảnh NT

“Hôm nay nhận được quà là thanh long và gạo của Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an chúng tôi rất vui vì thời gian dịch bệnh, nhiều bà con khó khăn. Tôi thay mặt bà con gửi lời cảm ơn chúc các cán bộ chiến sĩ công tác tại đơn vị dồi dào sức khỏe lo cho nhân dân” – ông Sô nói.

Giáo cả Kim Sô cũng cho biết các phần quà sẽ được chia đều, trao gửi tận tay cho những người dân, đặc biệt là ưu tiên cho những người khó khăn nhất.

Trước đó, các cán bộ chiến sĩ Thuộc Cục An ninh Nội địa cũng trao tặng hơn 2 tấn thực phẩm tận tay người dân trong khu phong tỏa tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.