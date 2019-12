Cán bộ địa chính bỏ 100 triệu làm chứng từ giả hưởng 300 triệu

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Bửu (47 tuổi, nguyên công an chức địa chính xã Cẩm Duệ, trú thôn 10, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Công an huyện Cẩm Xuyên đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bửu. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo hồ sơ, tháng 4- 2019, UBND xã Cẩm Duệ phối hợp Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh tổ chức đấu giá các lô đất ở tại vùng quy hoạch dân cư thôn Thống Nhất (xã Cẩm Duệ).

Theo quy định các hộ tham gia đấu giá đều phải nộp số tiền ký quỹ là 60 triệu đồng và phí đấu giá là hơn 1,5 triệu đồng. Lúc này, Bửu là công chức địa chính xã Cẩm Duệ đã phối hợp với cơ quan đấu giá xây dựng các hồ sơ liên quan, hướng dẫn các hộ dân làm hồ sơ, thủ tục đấu giá.

Ông P.V.T nộp đơn đấu giá hai lô 13,14 và ông P.X.N nộp đơn đối với lô đất số 12. Ông T. và ông N. gặp và nhờ Bửu tư vấn, hướng dẫn việc đấu giá và giúp đỡ làm các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Kể quả đấu giá, ông T. trúng hai lô đất 13 và 14 với số tiền lần lượt là 365 triệu đồng và 381 triệu đồng. Ông N. trúng đấu giá lô đất số 12 với số tiền 365 triệu đồng.

Khi làm thủ tục để cấp giấy đỏ (CNQSDĐ) cho các hộ dân trúng đấu giá, Bửu nảy sinh ý định sẽ sửa chữa chứng từ nộp tiền trúng đấu giá của ông N. thay tên thành ông T. để chiếm đoạt số tiền còn lại phải nộp của lô đất số 13.

Ngày 13-5-2019, ông T. đã đưa cho Bửu 300 triệu đồng để nộp tiền trúng đấu giá đất. Sau đó, Bửu gặp người làm giả giấy tờ đưa 100 triệu để thuê làm giả chứng từ nhằm đánh lừa cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tiền.

Khi có hồ sơ, các hộ trên đã được cấp giấy đỏ. Trong đó, lô số 13 phải nộp số tiền thuế và lệ phí trước bạ là 305 triệu đồng, nhưng Bửu đã cầm trước của ông T. 300 triệu nên Bửu gặp ông T. yêu cầu ông T. nộp thêm 5,2 triệu đồng.

Đến ngày 2- 10, khi biết sự việc hành vi của mình bị lộ và công an đã vào cuộc điều tra thì Bửu đã đến ngân hàng nộp lại số tiền 305,2 triệu đồng.