Cán bộ địa phương đến nhà xác minh thông tin người dân đi Anh

Chiều 26 -10, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chưa đưa ra khẳng định trong số 39 người tử vong trong container ở Anh có nạn nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh như cộng đồng mạng thông tin.



Một gia đình ở xã Đô Thành lập bàn thờ, chờ thông tin con đi Anh đang mất liên lạc.

Hai ngày nay, nhiều gia đình đưa hình ảnh, thông tin lên mạng xã hội cho rằng con của con đi Anh đang mất liên lạc để xác minh, tìm kiếm.

Trả lời câu hỏi “trên mạng xã hội đặt nghi vấn ở huyện Yên Thành (Nghệ An) có 25/39 nạn nhân?”, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Vụ việc chưa có thông tin khăng định cụ thể, tôi cũng chưa năm được, phía Công an tỉnh đang tiếp tục làm rõ”.

Còn ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, đã chỉ đạo lãnh đạo các xã và công an nắm bắt thông tin cụ thể để có báo cáo cơ quan chức năng.

Cán bộ UBND xã Đô Thành (huyện Yên Thành) thì nói trên địa bàn xã Đô Thành có 3 người đi Anh và đang mất liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, cán bộ xã Đô Thành chưa thông báo danh sách cụ thể vì thông tin đang diện nghi ngờ và để người dân không hoang mang.



Người thân ở huyện Yên Thành đang chờ thông tin chính thức.

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết: “Hiện Sở Ngoại vụ chưa nắm được cụ thể và đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ”.

Về thông tin nghi vấn ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có 7 người đi nước Anh đang mất liên lạc, ông Võ Xuân Phong - Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Can Lộc, nói chưa có một thông tin chính thức nào và đang nắm bắt tình hình từ người thân tại các xã ở huyện Can Lộc. Ông Võ Nhân Lý - Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc) cũng nói các gia đình không trình báo với Công an xã và UBND xã và lực lượng chức năng đang đến 5 gia đình có con đi Anh để thăm hỏi, nắm tình hình.



Người thân của chị P.T.Tr.M. (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đang chờ kết luận cơ quan chức năng.

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cũng đã cử đoàn công tác của huyện và công an đến tới gia đình chị P.T.Tr.M. (26 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) để động viên, nắm bắt thông tin.

Được biết những người đi Anh quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang mất liên lạc hầu hết đi “chui” không có hợp đồng lao động nên công tác xác minh thông tin cụ thể đang gặp khó khăn.