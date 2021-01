Chiều 22-1, ngay sau buổi công bố trao quyết định cán bộ TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Thủ Đức, chủ tịch phường, bí thư phường trên địa bàn TP Thủ Đức về công tác tổ chức và hoạt động của UBND TP Thủ Đức trong thời gian tới.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan làm việc với lãnh đạo các phường trên địa bàn TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Cán bộ phường có trách nhiệm giải thích cho dân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong thời điểm này, từng cán bộ phải nhận thức rằng việc thành lập, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, quản lý vận hành và sử dụng cơ sở vật chất là phải hướng tới mục tiêu tuân thủ theo quy định của pháp luật, phải tinh gọn, phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có.

“Mục tiêu của giai đoạn chuyển tiếp là phải đảm bảo sự ổn định trong quản lý điều hành của nhà nước. Sự ổn định của các cơ quan nhà nước trong hoạt động, sẽ góp phần ổn định và giải quyết được những vấn đề hết sức bình thường hàng ngày của người dân và doanh nghiệp; phải ổn định để chúng ta đi tiếp chứ không tạo ra sự rối loạn trong tổ chức.

Có thể phân công cán bộ khác, điều chỉnh một vài vị trí nhưng tất cả chúng ta đều phải hành động một cách đồng bộ, thống nhất và hết sức ổn định trong giai đoạn chuyến tiếp này”- ông Hoan nói và nhấn mạnh thêm, đây là giai đoạn chuyển tiếp để tiến tới hoàn thiện nên mỗi cán bộ cần phải làm hết trách nhiệm của mình.

Ông cũng nói, phải ổn định từ trong cơ quan, từ trong cách quản lý, từ quy trình vận hành thì mới giải quyết tốt các vấn đề của người dân.

Từ đó, ông cũng lưu ý đến trách nhiệm, tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ phường. Phó Chủ tịch UBND TP nói rằng, quá trình làm việc không để cho người dân bị ách tắc, gặp khó khăn.

“Đừng để có phản ánh trong dân. Từng người phải có trách nhiệm làm an dân. Chỉ cần một việc, hành vi của một cán bộ, một công chức trực tiếp làm việc với dân nhưng vì lý do này, lý do khác làm ảnh hưởng, không giải thích rõ ràng thì cũng khiến dân bất mãn”- ông Hoan nói.

Theo ông Hoan quan điểm của chính quyền TP.HCM là TP Thủ Đức phải đảm bảo tính kế thừa, tính kế tục và thống nhất.

“Không có cái gọi là của chính quyền quận Thủ Đức cũ, không có cái gọi là của chính quyền quận 2, hay quận 9 cũ mà đó là tất cả việc của chúng ta bây giờ phải làm. Nếu có gì đó bộ máy cũ chuyển giao mà tiếp nhận chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ thì phải cố gắng tìm cách bổ sung cho đầy đủ. Nếu không cũng gây ra sự lúng túng không thể giải quyết”- ông cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói với lãnh đạo phường rằng, cần cử cán bộ có trách nhiệm đứng ra giải quyết những thắc mắc cho người dân vì có những cái người dân sẽ hỏi; phân công cán bộ tiếp dân phải quán triệt thật kỹ quá trình, diễn tiến, các quy trình và các giải pháp để người dân hiểu; tránh tình trạng chỉ người dân đi từ quận này sang quận khác vẫn không giải quyết được khó khăn.



Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho ông Hoàng Tùng. Ảnh: LÊ THOA

Nâng cấp, hiệu chỉnh phần mềm quản lý

Ông Hoan đề nghị chính quyền TP Thủ Đức khẩn trương nâng cấp, hiệu chỉnh phần mềm quản lý để kết nối tất cả ba khu vực với nhau, làm sao cho công tác quản lý được thống nhất, kiểm tra giám sát toàn bộ quy trình xử lý. Ông nói, tùy theo từng đơn vị có đề xuất cụ thể để UBND TP có xem xét cụ thể.

Cùng đó, ông cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến cưỡng chế, kể cả thi hành án để tập trung lo cho việc chuyển đổi giấy tờ, thủ tục cho dân.

Chính quyền TP Thủ Đức cũng cần thông tin ở nhiều cấp độ khác nhau để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức biết và thực hiện, công khai ở bảng tin, ngay trụ sở cơ quan hành chính, trên trang web...

“Thậm chí công khai ngay trong đội ngũ cán bộ để biết mà làm cho rõ ràng, minh bạch. Trong đó, cần công khai những chuyển đổi về thủ tục, hồ sơ, giấy tờ. Các sở, ngành chưa có hướng dẫn thì phải báo”- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói.