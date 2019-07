Cận cảnh dự án khiến ông Lê Thanh Thản bị khởi tố

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lừa dối khách hàng, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Thanh Thản (69 tuổi, trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm, Hà Nội).



Dự án CT6 Kiến Hưng nhìn từ trên cao.

Theo công an, ông Thản bị khởi tố do có vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6), phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Thản là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án.

Sau khi VKSND TP Hà Nội phê chuẩn các quyết định và lệnh, ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và địa điểm của bị can Lê Thanh Thản tại các địa chỉ: Lô 45-BT2 bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai); Ban quản lý dự án Thanh Hà (Hà Đông); Ban quản lý khu đô thị Xa La (Hà Đông) và thu giữ một số tài liệu liên quan.



Tòa nhà CT6 được xác định xây dựng trái phép.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm hành vi của bị can Lê Thanh Thản theo quy định pháp luật.

Năm 2017, UBND TP Hà Nội từng trả lời kiến nghị của cư dân tòa nhà CT6 về việc chậm cấp sổ hồng cho cư dân đang sống tại các tòa chung cư này.



Tổng số căn hộ chung cư CT6 là 1.590 căn, tăng 654 căn so với quy hoạch được phê duyệt.



Theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, khu đô thị này gồm 970 căn hộ, gồm hai tòa CT6A và CT6B, số nhà thấp tầng, biệt thự liền kề là 34 căn.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C (tăng một tòa CT6C so với quy hoạch), tổng số căn hộ chung cư CT6 là 1.590 căn (tăng 654 căn so với quy hoạch được phê duyệt).



Công an cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với sai phạm của ông Thản.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ pháp lý, Sở TN&MT TP Hà Nội đã có văn bản chuyển Tổ công tác liên ngành TP đề nghị báo cáo UBND TP đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với những sai lệch trong quá trình triển khai dự án nói trên, đồng thời đề nghị chủ đầu tư liên hệ với các Sở, ban ngành để hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc khắc phục những sai phạm tại dự án.