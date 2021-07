An toàn tài chính Công ăn việc làm của người lao động là rất quan trọng. Vậy nên phải loại bỏ tư duy “ngăn sông cấm chợ” phòng dịch theo địa giới hành chính. Ví dụ, TP.HCM có dịch không đồng nghĩa với việc hạn chế hay cấm tất cả người từ TP đi các tỉnh khác; một khu chợ bùng dịch không có nghĩa phải đóng cửa tất cả chợ còn lại… Phải đánh giá đúng rủi ro, nguy cơ lây nhiễm (ví dụ bằng GIS) để tránh đưa ra chính sách giãn cách xã hội một cách cứng nhắc. Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ đến với người dân; các chính sách tài chính, lãi suất với doanh nghiệp… cần được triển khai đúng đối tượng, kịp thời. PGS-TS Nguyễn Đức Lộc nói: Qua khảo sát ban đầu tại TP.HCM và Bình Dương, có thể thấy dù Nhà nước nỗ lực thực hiện các gói cứu trợ nhưng giải ngân vẫn chưa đuổi kịp khó khăn của người dân. Nhiều người khó khăn nhất, dễ có nguy cơ phá vỡ hoặc chống lại chính sách phòng dịch để mưu sinh, lại chính là đối tượng khó nhận tiền hỗ trợ nhất. Cần thông qua hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các tổ dân phố, công an khu vực, đoàn thể chính trị - xã hội để thu thập dữ liệu người dân kịp thời, đầy đủ và triển khai hỗ trợ đến “từng ngõ, từng nhà, từng người”. Mặt khác, khi dịch COVID-19 xuất hiện, các mô hình thương mại điện tử; thanh toán qua mạng; công nghệ mới áp dụng vào y tế, giáo dục trực tuyến liên tục được ra mắt. Nhà nước cần có chính sách mới thúc đẩy các loại hình này để bù đắp thiệt hại mà người dân, doanh nghiệp phải chịu do dịch.