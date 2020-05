Cần Luật an ninh kinh tế để xóa bỏ 7 đe dọa đối với kinh tế

Sáng 22-5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.



ĐBQH Lê Thanh Vân. Ảnh: Quochoi.vn

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Quốc hội, Chính phủ sang năm cần bắt đầu nghiên cứu ban hành Luật An ninh về kinh tế. Theo ĐB Vân, lý do cần xây dựng đạo luật này là để xóa bó bảy nguy cơ đe dọa đến an ninh kinh tế của đất nước.

Cụ thể, nguy cơ thứ nhất, theo ông Vân là về chủ quyền quốc gia bị xâm phạm do các hoạt động kinh tế, nhất là kinh tế đối ngoại.

"Chúng ta có thể thấy đường lưỡi bò phi pháp xuất hiện ở các doanh nghiệp do người Trung Quốc nắm giữ về du lịch hay các hoạt động kinh doanh khác. Bản đồ đường lưỡi bò phi pháp thể hiện qua nhiều công cụ tác động đến chủ quyền quốc gia. Hay các dự án bất động sản ven biển... Đó là những vấn đề đe dọa đến chủ quyền quốc gia thông qua hoạt động kinh tế, đặc biệt là hợp tác kinh tế quốc tế" - ông Vân nêu.

Nguy cơ thứ hai mà ông Vân chỉ ra là những bất ổn về kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ số về tăng trưởng, đầu tư công, an toàn chính sách tài khóa.

Thứ ba là nguy cơ về tham nhũng thông qua dự án hợp tác quốc tế mà thấy rõ qua việc hợp tác đó để lẩn trốn âm mưu cá nhân, lợi ích nhóm để thao túng kinh tế.

Thứ tư là nguy cơ tham nhũng chính sách đầu tư thông qua quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai, các khiếu kiện từ chính sách đầu tư thông qua quy hoạch sử dụng đất.

Một nguy cơ khác mà ông Vân đề cập đến là vấn đề an ninh về môi trường thông qua các dự án đầu tư hợp tác với nước ngoài. Đặc biệt là các khu công nghiệp xả thải ra môi trường vô tội vạ, đe dọa đến môi trường sống, tính mạng của nhân dân.

Nguy cơ thứ sáu là an ninh về văn hóa xét từ về góc độ hợp tác đầu tư với nước ngoài. Nguy cơ cuối, theo ông Vân là tác động từ toàn cầu hóa sau nhìn nhận đại dịch COVID-19 toàn cầu.

"Thế giới đang được vẽ lại bản đồ về chính trị, kinh tế và các lỗ hổng về toàn cầu hóa. Đại dịch vừa qua đã buộc các quốc gia phải thắt chặt lại an ninh kinh tế theo cách riêng của mình. Đó là bảo đảm nội lực để ngăn chặn các tác động xấu của ngoại lực, là an toàn thị trường trong nước dưới tác động của đại dịch COVID-19 có thể phá vỡ đi độ liên kết của các quốc gia trong hoạt động kinh tế.

Tôi cho rằng, đây là vấn đề quan trọng, có thể đạo luật này là tập hợp các quy định rải rác ở văn bản khác, mang tính tố tụng về kinh tế, đặc biệt trong thu hút đầu tư để chế định tất cả vấn đề mang tính nguyên tắc nhất nhằm xử lý các vấn đề an ninh kinh tế" - ông Vân nêu thêm.

Bên cạnh đó, ĐB Lê Thanh Vân cũng đề xuất giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện xây dựng luật pháp lệnh của QH là phải đảm bảo kỷ luật luật pháp. Theo đó, ông đề nghị Chính phủ phân công một Phó Thủ tướng phụ trách công tác xây dựng luật.

“Bởi vì bản chất của xây dựng pháp luật là xây dựng thể chế. Thủ tướng đã nhắc rất nhiều lần muốn tăng trưởng, muốn đổi mới, muốn phát triển thì chỉ có thể chế, thể chế và thể chế. Cho nên công tác xây dựng pháp luật rất quan trọng” – ông Vân nói.

Ông Vân cũng cho rằng kỷ luật luật pháp phải thế hiện trong kỷ cương, đó là trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành và coi đó là điểm để đánh dấu năng lực điều hành.

Cũng theo ĐB Lê Thanh Vân, cần mở rộng thành phần ban soạn thảo để kiểm soát quyền lực, phản biện chính sách ngay từ quá trình xây dựng dự thảo. Có như vậy mới hạn chế bớt ý kiến vấn đề khác nhau, tranh luận ko thống nhất trong quá trình thẩm tra, thảo luận tại QH.