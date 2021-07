Đón người dân về vừa là trách nhiệm vừa là sự sẻ chia với TP.HCM Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay ngày 30-7, tỉnh sẽ tổ chức chuyến bay thứ tư đưa người Bình Định đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM về quê. Trước đó đã có hơn 600 người Bình Định tại TP.HCM được tỉnh đón về quê bằng ba chuyến bay. Theo ông Nguyễn Phi Long, ngay sau khi có văn bản của Bộ Y tế về đưa người các tỉnh tại TP.HCM về quê để góp phần giảm tải cho TP.HCM phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bình Định đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đưa bà con Bình Định đang gặp khó khăn về quê. Theo đó, trong tháng 7-2021, tỉnh Bình Định đón khoảng 1.000 bà con về quê; sau đó tỉnh sẽ tính toán để thực hiện tiếp. “Những người Bình Định sinh sống, làm việc ở TP.HCM có điều kiện tốt thì có thể ở yên tại đó đảm bảo việc phòng chống dịch hoặc đã về quê rồi. Tuy nhiên, phần lớn những người bị mắc kẹt là bà con lao động nghèo, khó khăn, sinh viên… Tỉnh không thể để bà con bị mắc kẹt giữa khó khăn và sẽ tìm cách tạo điều kiện để đưa bà con về quê, giúp bà con bớt khó khăn, vất vả”- ông Long nói. Sau khi về đến quê nhà, những người Bình Định về từ TP.HCM được cách ly tập trung bảy ngày, xét nghiệm COVID-19 nhiều lần. Sau thời gian trên, những người có kết quả âm tính sẽ được về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi. Toàn bộ mọi chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm đều được tỉnh Bình Định hỗ trợ. Riêng chi phí máy bay được chi trả từ nguồn xã hội hóa do tỉnh Bình Định vận động tài trợ. “Việc đón bà con Bình Định về quê vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của tỉnh; đồng thời chia sẻ một phần khó khăn với TP.HCM vào lúc này. Dù khó khăn thế nào nhưng khi về quê nhà bà con sẽ ấm lòng”- ông Nguyễn Phi Long nói. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay hãng xe Phương Trang đã thống nhất hỗ trợ tỉnh vận chuyển miễn phí toàn bộ người Phú Yên từ TP Hồ Chí Minh về quê. Trước mắt sẽ chở hơn 6.000 công dân Phú Yên tại TP.HCM đã đăng ký.

Chủ Tịch UBND tỉnh Phú Yên đến thăm hỏi và chỉ đạo công tác tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm người dân được đưa về từ TP.HCM. Ảnh: MÃ PHONG Theo ông Thế, hiện có rất đông người Phú Yên, phần lớn là lao động tự do, bán vé số, sinh viên đang bị mắc kẹt tại TP.HCM do dịch COVID-19. “Chúng tôi rất hiểu được nỗi khổ của bà con đang bị mắc kẹt lại. Do đó, dù tình hình dịch COVID-19 tại Phú Yên đang rất phức tạp nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để đưa tất cả bà con có nhu cầu, đáp ứng các quy định về phòng chống dịch về quê. Chúng tôi xác định việc tổ chức đưa bà con về quê sẽ tăng tính an toàn, hạn chế lây nhiễm, kiểm soát được nguồn lây bệnh. Mặt khác, việc đưa người Phú Yên về quê còn góp phần chia sẻ với TP.HCM trong công tác phòng chống dịch”- ông Thế nói. Theo ông Thế, hiện nay tỉnh Phú Yên đang tận dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để thần tốc truy vết, tách hết F0 ra khỏi cộng đồng. Việc đón hàng nghìn người Phú Yên từ TP.HCM về quê có thể sẽ khiến tình hình dịch càng thêm phức tạp. Tuy nhiên, tỉnh Phú Yên xác định đây vừa là nhiệm vụ vừa là phòng chống dịch, nhưng đây là trách nhiệm vừa là nghĩa đồng bào nên tỉnh phải cố gắng hết sức để vừa tổ chức đón người về từ TP.HCM vừa triển khai đồng bộ hàng loạt biện pháp phòng dịch để kiểm soát, ngăn ngừa dịch lây lan. Theo đó, trước khi lên xe, tất cả bà con phải khai báo y tế, kiểm tra xác định có bị F1, F2 hay không, test nhanh và có kết quả âm tính. Khi về tới Phú Yên, vừa xuống xe, người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Nếu có kết quả âm tính, người dân sẽ cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian cách ly, cơ quan chức năng địa phương sẽ giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu ba lần. Những người dân về từ TP.HCM không có điều kiện cách ly tại nhà sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí xét nghiệm. TẤN LỘC