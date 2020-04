Cần Thơ: Cán bộ làm việc tại nhà qua mạng để phòng COVID-19

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký văn bản gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành TP, chủ tịch UBND quận/huyện, chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo tùy tình hình thực tế từng đơn vị, địa phương, bố trí cho CBCC làm việc tại nhà qua mạng.

Theo đó, chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị trên triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, yêu cầu nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình, và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

Người đứng dầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Trong thời gian này có ngày nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và trùng vào dịp Lễ Thanh minh, yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện các nghi lễ phù hợp tại nhà, không tổ chức tảo mộ, lễ nghi tại các nghĩa trang để tránh tập trung đông người. Thông tin cho gia đình, người thân các trường hợp liên quan ở tỉnh ngoài không về TP Cần Thơ trong thời gian này.

Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên (trừ ngành y tế toàn TP) bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật mới đến làm việc tại công sở. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, kịp thời xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm về việc CBCCVC, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.



Một góc tuyến đường Nguyễn Trãi quận Ninh Kiều vắng vẻ trưa 30-3. Ảnh: NHẪN NAM.

Đồng thời, giao cho Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải dừng hoạt động vận chuyển hành khách (đường thủy, đường bộ, bến khách ngang sông, xe buýt, taxi liên tỉnh và các bến xe công cộng nội ô TP) theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Công an TP chủ trì phối hợp Sở GTVT, Sở Y tế, UBND quận, huyện bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 7 điểm kiểm soát giao thông, kiểm soát thông tin người dân di chuyển vào TP, không làm cản trở giao thông trong nội ô TP…



Một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi treo biển tạm nghỉ bán hàng. Ảnh: NHẪN NAM

UBND quận/huyện thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận thông tin về người dân di chuyển từ các địa phương khác đến TP do Sở Y tế, Công an TP cung cấp, chuyển thông tin này đến từng xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực, tổ dân phố để tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ từng cá nhân và cách ly kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Cạnh đó, các quận/huyện khẩn trương lựa chọn các điểm dự kiến làm cơ sở cách ly tập trung, thông báo đến Sở Y tế và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá điều kiện, sớm ra quyết định thành lập điểm cách ly tập trung theo quy định.

Sở Công thương và các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủ lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế… đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cơ bản của người dân. Kiểm tra, xử lý việc đầu cơ, tăng giá nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân…