Ngày 1-10, tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 trực tuyến do UBND TP Cần Thơ tổ chức, đại diện UBND quận Ninh Kiều đã có báo cáo về tình hình kinh – tế xã hội của địa phương.



Người dân lưu thông trên địa bàn quận Ninh Kiều đông đúc hơn kể từ khi TP Cần Thơ cho áp dụng Chỉ thị 15 toàn TP. Ảnh chụp trưa ngày 1-10. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – Nguyễn Thái Bảo cho biết, công việc từ nay đến cuối năm 2021, quận tập trung tiếp tục phòng, chống dịch bệnh. Theo ông Bảo, Chỉ thị 15 là tín hiệu vui mừng đối với bà con, là điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, quận không có lơ là.

“Báo cáo lãnh đạo thành phố là sáng nay người dân có biểu hiện lơ là. Áp dụng Chỉ thị 15 nhưng không phải hoàn toàn là 15, tinh thần Chỉ thị 15 nhưng quản lý xã hội cũng vẫn theo công văn Công văn số 4111. Bán hàng thì cho bán mang đi nhưng có tình trạng hiểu lầm, áp dụng Chỉ thị 15 thì bán hàng không quá 10 người" - ông Bảo nói.

Cũng theo ông Bảo, "Hai, ba ngày nay, quận phải nhắc nhở các phường hướng dẫn, tuyên truyền lại cho người dân, nếu đi kiểm tra mà người dân không chấp hành thì sẽ xử phạt, thậm chí Ban Chỉ đạo quận có gợi ý là chủ tịch phường nào quản lý không được thì kiến nghị TP cho trở lại Chỉ thị 16. Phải cộng đồng chung trách nhiệm chứ bây giờ người dân, chính quyền không chấp hành nghiêm phòng, chống dịch thì cho trở lại 16, đóng tiếp, chừng nào chấp hành phòng, chống dịch tốt thì mở lại chứ không khéo dịch sẽ bùng”.

Mục tiêu thứ hai là quận sẽ tập trung khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, bám sát quan điểm của TP, gần như khôi phục các ngành nghề nhưng ngành nào đảm bảo phòng, chống dịch an toàn thì sản xuất, không an toàn thì không sản xuất. Quận tập trung hai lĩnh vực phát triển kinh tế là thương mại dịch vụ và khởi công các công trình vốn ngân sách…

Trao đổi thêm với Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Công văn 4111 nêu rõ, ngày hôm qua (30-9) có thêm một công văn triển khai toàn TP xuống Chỉ thị 15. Tuy nhiên, quản lý từng địa bàn đã giao quyền lại cho chủ tịch quận, huyện, trong đó có một số hình thức như bán thức ăn mang về và một số thứ khác…

“Việc này là chủ động của quận huyện, nếu quản lý xã hội thấy không ổn thì các đồng chí bàn bạc ra quyết định. Quyết định này là quyết định của từng quận, huyện, có thể áp dụng Chỉ thị 16 cho phường nào là chuyện của quận. TP mức độ áp dụng chỉ tới cấp quận, huyện. Quản lý xã hội do quận quyết định. Nếu đồng chí cảm thấy chưa an tâm thì thực hiện các giải pháp sao cho an tâm” – ông Trường nói.

