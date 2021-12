Ngày 21-12, tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ và đại biểu HĐND quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri các phường An Khánh, An Hòa, Thới Bình, An Cư, Cái khế, An Nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề về phòng chống dịch, quy hoạch treo và đô thị - môi trường…

Cụ thể, cử tri Lê Thị Thanh Hằng (khu vực 3, phường Cái Khế) phản ánh “Cồn Khương cũng nằm ở trung tâm quận Ninh Kiều, chỉ cách con rạch Khai Luông, thiệt thòi rất nhiều vì quy hoạch treo nhiều năm liền”.

Theo bà Hằng, hiện khu vực có năm dự án quy hoạch là An Khương, Miền Nam, Địa ốc, Vạn Phát Phát và Văn Phú. Kế hoạch dự kiến hoàn thành vào năm 2021 nhưng đến nay thực hiện còn rất chậm so với kế hoạch đề ra, làm cho cuộc sống người dân gặp không ít khó khăn về xây dựng cũng như chuyển nhượng, sang bán và giao dịch các loại giấy tờ khác…

Nhà cửa san sát, đường hẻm chật hẹp, không được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, mọi thứ đều xã hội hóa, người dân tự đóng góp, lắp đặt đèn chiếu sáng, sửa chữa, dặm vá đường giao thông nông thôn, xe cứu thương, cứu hỏa không vào được.



Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh trả lời một số nội dung cử tri nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

“Vừa qua có một số trường hợp chuyển bệnh bằng xe hai bánh, chưa đến bệnh viện thì đã tử vong dọc đường. Về hỏa hoạn thì xảy ra vài trường hợp chập điện, nhờ phát hiện sớm nên cùng nhau dập lửa kịp thời, nếu xảy ra vụ lớn, thiệt hại về tài sản, tính mạng con người thì ngành chức năng nghĩ sao?” – bà Hằng nêu.



Từ đó, cử tri Hằng đề nghị thu hồi các dự án treo, không khả thi và nếu có các dự án thực hiện thì cần phải có mốc thời gian và đẩy nhanh tiến độ để người dân được yên tâm sinh sống”.

Cũng theo cử tri Hằng, thời gian gần đây xảy ra một vài trường hợp tiêm vaccine tử vong ngoài ý muốn, tuy nhiên ngành chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng để không là áp lực cho mỗi khi người dân đi tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường thêm tổ y tế lưu động, thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, theo dõi hỗ trợ kịp thời mọi lúc mọi nơi cho F0 tại nhà, đảm bảo hiệu quả hơn.

Trả lời một số nội dung cử tri nêu ra, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết địa bàn Cồn Khương bị ảnh hưởng bởi các dự án, trong đó có rất nhiều dự án đang triển khai. Các dự án hiện nay tiến độ có chậm so với yêu cầu do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Các dự án này đang trong giai đoạn cuối hoàn thành. Vừa qua, sau giãn cách, TP đã mời tất cả các chủ đầu tư làm việc lại để xác định dự án nào được làm tiếp, dự án nào dừng, dự án nào hoàn thành phải cam kết đảm bảo đúng thời gian tiến độ.

Tuy nhiên, trên Cồn Khương còn một dự án bị ảnh hưởng nhiều, chưa đảm bảo tiến độ là dự án của công ty Miền Nam, quận đã có báo cáo về TP và đang chờ ý kiến chỉ đạo của TP.